В Мичуринске заработала Школа Здоровья для больных сахарным диабетом

В городской больнице им. С.С. Брюхоненко Мичуринска возобновились занятия Школы Здоровья для больных сахарным диабетом I и II типов. Каждую среду и пятницу с 09:00 до 11:00 их проводит квалифицированный врач-эндокринолог Александра Митрохина на базе I поликлинического отделения по адресу: улица Революционная, дом 64, кабинет №14.

Полный курс обучения в Школе Здоровья включает 4 занятия. Больных учат контролировать уровень глюкозы, правильно пользоваться индивидуальными глюкометрами, считать хлебные единицы, соблюдать соответствующую диету и многое другое.

- Записаться на занятия можно у медицинских сестер эндокринологических кабинетов и в кабинете №14 Городской больницы им. С.С. Брюхоненко Мичуринска, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.