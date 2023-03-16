Гражданин Таджикистана, находясь в тюрьме, дистанционно купил 2 кг наркотиков

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Таджикистана. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

- 29-летний обвиняемый, находящийся в местах лишения свободы, дистанционно приобрел у неустановленного лица наркотические средства для их последующего незаконного сбыта на территории Тамбовской области. Осознавая, что лично извлечь из тайниковой закладки, привезти и незаконно сбыть наркотические средства, ему не предоставляется возможным, для указанной цели в июне 2022 года он договорился с родственником о совместном совершении преступления, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Родственник забрал наркотики и переложил их в другое место, чтобы позже продать. Но довести дело до конца ему помешали сотрудники УФСБ России по Тамбовской области, которые задержали мужчину и изъяли у него около 2 кг наркотиков.

Уголовное дело в отношении одного из соучастников было направлено суд ранее. Уголовное дело в отношении обвиняемого, отбывающего наказание в исправительной колонии, будет также направлено в суд для рассмотрения по существу.