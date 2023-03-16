Житель Петровского района зарезал сына на его дне рождения

Представитель прокуратуры Петровского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу 67-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве. На дне рождения сына нетрезвый мужчина вступил с ним в конфликт.

- Следствием и судом установлено, вечером 3 декабря 2022 года злоумышленник в ходе словесной ссоры с сыном, которой, по его мнению, плохо относился к матери, схватил нож и нанес ему удар в область грудной клетки, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- От полученных телесных повреждений 36-летний мужчина через непродолжительное время скончался в реанимационном отделении, - рассказали в прокуратуре Петровского района.

Виновного приговорили к 12 годам колонии строго режима.