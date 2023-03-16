Житель Тамбовского района сдал «ничей» металлолом за 20 тысяч рублей

40-летний житель Тамбовского района работал на промышленном объекте на территории поселка Строитель. Мужчина приметил на работе «бесхозные» металлоизделия и подговорил своего знакомого с автомобилем забрать металлолом, и сдать его в пункт приема.

В выходной день мужчины погрузили металлоизделия в багажник, сдали и выручили 20 тысяч рублей. Деньги тамбовчанин потратил на личные нужды.

Собственник металлоизделий заметил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили пункт приема металлолома, куда отправился краденый металл, установили и личность подозреваемого.

- 40-летний житель Тамбовского района в разговоре с сотрудниками полиции признался, что находился в финансово затруднительной ситуации и решил ее исправить путем совершения кражи. Своего знакомого он обманул, сказав, что металл принадлежит ему, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Уголовное дело направлено в суд Тамбовского района для рассмотрения по существу. Кстати, ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.