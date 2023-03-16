Тамбовчанин набросился на сожительницу с кухонным топориком

Ночью 15 марта на мобильный телефон участкового, обслуживающего территорию поселка Сатинка Сампурского района, поступил звонок от испуганной местной жительницы. 36-летняя женщина рассказала, что ее нетрезвый гражданский супруг с топором в руках угрожает ей убийством. Полицейский выехал на место конфликта и предотвратил возможное преступление. Кухонный топорик, которым 63-летний мужчина угрожал своей сожительнице, изъяли. Участковый опросил обе стороны конфликта и установил, что гражданские супруги распивали спиртное, и у них возник конфликт на бытовой почве. Мужчина приревновал свою знакомую и стал угрожать ей убийством с топором в руках.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.