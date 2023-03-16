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НовостиОбщество16 марта 2023 7:39

Тренер тамбовской спортшколы пожаловался на низкую зарплату

После представления прокуратуры мужчине произвели перерасчет
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова проверила исполнение трудового законодательства в Детско-юношеской спортшколе № 8 по обращению ее преподавателя.

- Установлено, что тренеру-преподавателю надбавки к должностному окладу за стаж непрерывной работы выплачивались в меньшем размере, а в декабре прошлого года не произведены выплаты стимулирующего характера, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Прокуратура внесла представление директору спортивной школы. Заявителю произведен перерасчет и выплачены причитающиеся деньги.