В Тамбове большегруз протаранил иномарку

Грузовик не уступил дорогу легковушке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель легковушки, произошла 15 марта в 6 часов 33 минуты в районе дома №168 по улице Базарной города Тамбова. 49-летний мужчина за рулем «МАЗ 533603-2123» на нерегулируемом перекрёстке, где светофор работает в режиме желтого мигания, выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «DATSUN ON-DO» под управлением 32-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «DATSUN ON-DO» на автомобиле скорой медицинской помощи был доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.