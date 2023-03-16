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НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:22

В Тамбове большегруз протаранил иномарку

В аварии получил травмы 32-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Грузовик не уступил дорогу легковушке

Грузовик не уступил дорогу легковушке

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель легковушки, произошла 15 марта в 6 часов 33 минуты в районе дома №168 по улице Базарной города Тамбова. 49-летний мужчина за рулем «МАЗ 533603-2123» на нерегулируемом перекрёстке, где светофор работает в режиме желтого мигания, выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «DATSUN ON-DO» под управлением 32-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя автомобиля «DATSUN ON-DO» на автомобиле скорой медицинской помощи был доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.