Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:57

Тамбовчанин обманул знакомых на 300 тысяч рублей

Мужчина обещал помочь с покупкой автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде Котовска вынесли приговор 30-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено и доказано, что котовчанин под предлогом оказания помощи своим знакомым в покупке подержанных транспортных средств, брал у них денежные средства в качестве задатка для приобретения автомобилей. Однако ни автомобиля, ни денег люди так и не увидели. Аферист получил 300 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

- Виновному назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.