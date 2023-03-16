Тамбовчанин обманул знакомых на 300 тысяч рублей

В суде Котовска вынесли приговор 30-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено и доказано, что котовчанин под предлогом оказания помощи своим знакомым в покупке подержанных транспортных средств, брал у них денежные средства в качестве задатка для приобретения автомобилей. Однако ни автомобиля, ни денег люди так и не увидели. Аферист получил 300 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

- Виновному назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.