В Тамбове проводят осмотр отремонтированных дорог

Специалисты «Дирекции городских дорог» вместе с представителями подрядчика и общественными контролерами осмотрели участок улицы Советской - от улицы Максима Горького до Комсомольской площади, чтобы определить возможное наличие дефектов дорожного покрытия, разметки, пешеходных тротуаров, наличие всех дорожных знаков, предусмотренных проектом. Этот участок дороги был отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Специально созданная комиссия до конца апреля обследует все автомобильные дороги местного значения, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019 - 2022 годах и находятся на гарантийном обслуживании у подрядных организаций. По итогам обследования, в случае выявленных дефектов, в адрес подрядной организации направят соответствующие акты для дальнейшего исправления выявленных недостатков. Согласно контракту подрядчик проведет их устранение за свой счет.

- Позже будут организованы повторные выезды, в ходе которых также проверят выполнение гарантийных обязательств на объектах, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.