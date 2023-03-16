В Бокино затопило проезжую часть на Заречной

Самостоятельно преодолевать водную преграду может быть опасно

В Бокино, на Заречной, где произошел разлив реки на проезжую часть, круглосуточно дежурят спасатели. Накануне они перевезли более 30 человек, а также помогли доставить продукты в магазин. 12 учеников, проживающие на Заречной, переведены на удаленку.

- Сотрудники территориального управления совместно с ответственными руководителями профильных органов администрации Тамбова постоянно мониторят паводковую ситуацию на сельских территориях городского округа. В настоящий момент подъем воды фиксируется в районе Набережной в Бокино, а также в Тригуляе, - сообщают в администрации города Тамбова.

Сообщить о подтоплении и оставить заявку на переправу жители могут по телефонам: 77-69-67 (с 8.30 до 17.30);

МЧС дежурит на месте даже ночью

8 (991) 351-15-39 - АДС круглосуточно;

«112» или 72-03-39 ЦГДС города Тамбова (круглосуточно).

Фото администрации города Тамбова