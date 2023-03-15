Тамбовские хоккеисты разгромили липецких

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 15 марта, в Мичуринске состоялся третий матч 1/8 финала Кубка регионов. Обменявшись победами на льду липецкого ДС «Звездный», «волчата» показали сопернику, кто безоговорочный фаворит в этой паре. Масла в огонь подлили гости, на седьмой минуте открывшие счет. На этом терпение мичуринцев лопнуло, и они просто разнесли соперников в пух и прах. По дублю оформили Иван Климкин и Вадим Кутко, по разу липчан огорчили Богдан Сенотов, Алексей Долишня и Афанасий Табачков. Итоговый счет – 7:2 в пользу «Тамбова». Отметим, что ассистентский хет-трик оформил Вячеслав Выдряков.

Счет в серии, которая продлится до трех побед одной из команд, стал 2:1 в пользу «волчат». Четвертый матч пройдет в Мичуринске завтра, 16 марта. Начало игры в 18:30.