Охотники Тамбовской области готовятся к открытию сезона

Для хорошей охоты нужно только не забыть свои документы

С 24 марта в Тамбовской области открывается весенний сезон охоты на пернатую дичь. Добывать селезней уток можно будет в течение 30 дней. С 7 апреля в южных районах, а с 14 апреля – и в северных - можно будет охотиться на гусей. Сезон охоты продлиться 10 дней. Столько же можно будет добывать вальдшнепов и токующих самцов тетерева, в южных районах области - с 1 апреля, в северных – с 8 апреля.

- Охотник при себе должен иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений - на хранение и ношение пневматического, гладкоствольного огнестрельного оружия, на добычу охотничьих ресурсов. При организации охоты в закрепленных охотничьих угодьях необходимо иметь еще специальную путевку. Для получения разрешений на добычу птицы охотник должен оплатить госпошлину и написать заявление, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

За день охотник имеет право добыть не более трех гусей, трех селезней и пяти вальдшнепов.

Фото правительства Тамбовской области