Жителя Бондарского района приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство брата

Бытовой конфликт закончился трагедией Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Прокурор Бондарского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу 50-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в убийстве брата.

- В одном из домов села Бондари обнаружено тело 53-летнего жителя Тамбова с признаками насильственной смерти. Следствием и судом установлено, что вечером 7 ноября 2022 года потерпевший приехал в гости к родному брату в село Бондари. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами на бытовой почве произошел словесный конфликт, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- В суде установлено и доказано, что в ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков между братьями произошла ссора, в ходе которой подсудимый кухонным ножом нанес не менее 43 ударов по различным частям тела своего брата, от которых тот скончался на месте происшествия, - сообщают в прокуратуре Бондарского района.

Виновному предстоит отправиться в колонию строгого режима на 9 лет 2 месяца.