Тамбовчане могут записаться добровольцами для поддержки голосования за объекты благоустройства

Задача волонтеров - проконсультировать и помочь проголосовать

С 15 марта на сайте DOBRO.RU открылась регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Само голосование состоится с 15 апреля по 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru. Зарегистрироваться волонтером можно до 30 марта.

- Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству. Свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования будет создан и в Тамбовской области. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

В 2022 году голосование сопровождали волонтеры из Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Котовска, Рассказово и Уварово. Добровольцы консультировали жителей и помогали проголосовать через специальное мобильное приложение.

В этом году в голосовании примут участие жители 6 городов региона. На него будут вынесены 22 общественные территории в Мичуринске, Тамбове, Котовске, Моршанске, Рассказове и Уварове.

Фото правительства Тамбовской области