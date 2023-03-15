В Тамбове обследуют состояние дорог на гарантийном обслуживании

Специалисты производят визуальный осмотр полотна

В Тамбове комиссия приступила к обследованию дорог, находящихся на гарантийном обслуживании.

- Уже обследованы дороги по Советской (от Комсомольской площади до М. Горького), Агапкина (от Советской до Рылеева), Елецкой (от Гастелло до Элеваторной), Пролетарской, Уфимской, Самарской и ряд других. Всего в списке 143 участка. Завершить работы по их оценке планируют к концу мая, - пояснили в администрации города Тамбова.

Специалисты проводят визуальный осмотр верхнего слоя, выявляя трещины, шелушения, выбоины. Срок гарантии на него составляет 4 года. Также оценивается состояние разметки и бортового камня.

Результаты обследования будут направлены подрядчикам, которым предстоит исправить недочеты за свой счет в течение месяца.

Фото администрации города Тамбова