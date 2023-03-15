В Тамбове в мае стартует ремонт домов-памятников

В Тамбове стартовали подготовительные работы к предстоящему капремонту домов, являющихся объектами культурного наследия. Фасады зданий предстоит освободить от вывесок и рекламы, убрать антенны и кондиционеры. Об этом владельцев помещений предупредили в ходе выездного мероприятия, в котором приняли участие сотрудники комитета градостроительства, управления архитектуры города совместно с областным управлением по госохране ОКН.

- К капремонту зданий планируют приступить уже в мае, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Всего в этом году в Тамбове отремонтируют фасады 10 памятников архитектуры, вошедших в программу «Наследие Тамбовщины».

Все дома расположены в историческом центре города. Первые этажи большинства из них отданы под магазины и кафе.

В списке следующие адреса:

Коммунальная, 13,

Коммунальная, 22,

Коммунальная, 24,

Носовская, 6,

Базарная,111/34,

Лермонтовская,11,

Лермонтовская, 24,

Базарная/Коммунальная, 105/30,

Советская,122,

Советская,124/2.