В Тамбове в мае стартует ремонт домов-памятников

В Тамбове стартовали подготовительные работы к предстоящему капремонту домов, являющихся объектами культурного наследия. Фасады зданий предстоит освободить от вывесок и рекламы, убрать антенны и кондиционеры. Об этом владельцев помещений предупредили в ходе выездного мероприятия, в котором приняли участие сотрудники комитета градостроительства, управления архитектуры города совместно с областным управлением по госохране ОКН.
- К капремонту зданий планируют приступить уже в мае, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Всего в этом году в Тамбове отремонтируют фасады 10 памятников архитектуры, вошедших в программу «Наследие Тамбовщины».
Все дома расположены в историческом центре города. Первые этажи большинства из них отданы под магазины и кафе.
В списке следующие адреса:
Коммунальная, 13,
Коммунальная, 22,
Коммунальная, 24,
Носовская, 6,
Базарная,111/34,
Лермонтовская,11,
Лермонтовская, 24,
Базарная/Коммунальная, 105/30,
Советская,122,
Советская,124/2.