В Тамбове выявили крупную партию контрафактных сигарет

Большая часть товара хранилась на складах в Тамбове Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Тамбовской области выявили факт хранения и реализации крупной партии табачной продукции без соответствующей маркировки. Подозреваемыми стали четверо предпринимателей.

Злоумышленники незаконно закупили сигареты разных наименований без акцизных марок. Вероятнее всего, товар продавали тамбовчанам. Основную часть контрафактного товара обнаружили в складских помещениях Тамбова.

Полицейские изъяли у предпринимателей крупную сумму денег Фото: УМВД по Тамбовской области

- В ходе обысков у фигурантов сотрудники полиции изъяли около 156 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, черновые записи учета, более 7,8 миллиона рублей и 176 тысяч долларов США, - сообщают в пресс-центре МВД России.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полицейские устанавливают причастных к организации поставки и сбыта контрафактной продукции.