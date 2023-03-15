В Тамбове организовали дежурство спасателей на старой тулиновской дороге

В Тамбове из-за подъема уровня воды в Цне организовали третий пункт дежурства спасателей. Он расположен на старой тулиновской дороге. Как рассказали в комитете городского хозяйства, за утро они перевезли уже около 30 человек, сделав порядка десяти рейсов. В основном, это жители ближайшего дачного поселка.

- Пункты дежурства спасателей организованы также в районе лыжного стадиона у парка Дружбы и на улице Заречной в Бокино, где также произошел перелив воды на проезжую часть, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.