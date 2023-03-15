В Тамбове отключат свет на нескольких улицах

Администрация города Тамбова сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ и обрезкой деревьев 16 марта в Тамбове будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.
С 9.00 до 16.00:
- ул. Комсомольская, д. 20-59;
- ул. К. Маркса, д. 119-123.
с 9.00 до 11.30:
- тер. Тамбов-4, д. 3-3А.
С 14.00 до 16.00:
- пр. Рубежный, д. 16;
- пр. Товарищеский, д. 9-12;
- пр. Серпуховский, д. 1-9;
- пр. Панфилова, д. 1-12;
- пр. Смоленский, д. 1-5;
- пр. Некрасовский, д. 1-10.
С 9.00 до 13.00:
- ул. Лесная, д. 38-54;
- ул. Орловская, д. 23-56;
- ул. Саратовская, д. 23-44;
- ул. Гагарина, д. 129.
С 13.00 до 16.00.
- ул. М. Горького, д. 125-154;
- ул. Железнодорожная, д. 155-169А;
- ул. Маратовская, д. 3-9.