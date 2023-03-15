В Тамбовской области взяли под контроль федеральные трассы

В Тамбовской области начала работать специальная комиссия для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда во время весеннего паводка по сети федеральных автодорог, которые находятся в ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. С наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха проходит ежедневный осмотр мостовых сооружений, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами.

- Механизированные бригады ведут круглосуточный мониторинг обстановки на трассах, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

На отдельных участках федеральных автодорог специалисты проверяют состояние мостовых сооружений, на тыльных сторонах опор мостов, где есть риски подтоплений, наносят мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды.

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновении нештатных ситуаций на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в Тамбовской области можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: +7 (4752) 71-04-32.