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НовостиПроисшествия15 марта 2023 11:10

В Сосновском районе глава сельсовета осужден за служебный подлог

Чиновник помог сыну знакомого избавиться от назначенных судом обязательных работ
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу главы Ламского сельсовета. Его признали виновным в служебном подлоге.

- В суде установлено и доказано, что к главе сельсовета обратился его знакомый с просьбой о содействии в освобождении 35-летнего сына от обязательных работ, назначенных приговором суда за совершение преступления. В связи с этим глава сельсовета составил и заполнил табели учета рабочего времени осужденного к обязательным работам, согласно которым последний якобы отбыл обязательные работы в количестве 89 часов, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Таким образом осужденный оказался освобожден от части наказания, назначенного на основании приговора суда.

Суд назначил бывшему главе сельсовета наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев.