В Сосновском районе глава сельсовета осужден за служебный подлог

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу главы Ламского сельсовета. Его признали виновным в служебном подлоге.

- В суде установлено и доказано, что к главе сельсовета обратился его знакомый с просьбой о содействии в освобождении 35-летнего сына от обязательных работ, назначенных приговором суда за совершение преступления. В связи с этим глава сельсовета составил и заполнил табели учета рабочего времени осужденного к обязательным работам, согласно которым последний якобы отбыл обязательные работы в количестве 89 часов, - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Таким образом осужденный оказался освобожден от части наказания, назначенного на основании приговора суда.

Суд назначил бывшему главе сельсовета наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев.