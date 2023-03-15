В Тамбовской области в суд передают дело о ДТП, в котором погибла 14-летняя школьница

Пьяный водитель даже не остановился, сбив школьницу Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следователи СУ СКР по Тамбовской области закончили разбирательство по уголовному делу, которое возбудили в отношении 50-летнего жителя Ржаксинского района. 2 января мужчина, будучи пьяным, двигался на своём VoIkswagen Passat по дороге между посёлками Чакино и Жемчужный. В какой-то момент водитель выехал на обочину, где в это время в попутном с машиной направлении шли местные подростки. Иномарка сбила 14-летнюю школьницу, которая от полученных травм погибла на месте. После наезда водитель даже не остановился и уехал с места происшествия. Мужчину задержали, на его автомобили обнаружили следы столкновения. На время расследования уголовного дела его отправили в сизо. Сейчас материалы передают в суд. За такое преступление водителю грозит от 5 до 12 лет колонии.