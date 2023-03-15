В Сосновском доме сделали ремонт после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Сосновского района проверила соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии в Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

- Установлено, что администрацией учреждения не принимались меры по проведению ремонта помещений. Стены, потолки, покрытие пола в прачечной, в жилых комнатах, в помещениях отделения медицинского обслуживания имели дефекты, затрудняющие проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением санитарных норм и правил, - подчеркнули в прокуратуре Сосновского района.

По постановлению прокуратуры руководитель дома-интерната привлечен к административной ответственности. Внесено представление об устранении выявленных нарушений.

В результате проведен ремонт в части жилых комнат, направлено письмо о выделении дополнительных бюджетных средств на капитальный ремонт хозяйственных помещений.