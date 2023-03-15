За избиение полицейского тамбовчанин на 2 года отправится в колонию

В суде вынесли приговор 42-летнему ранее неоднократно судимому мужчине, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

На следствии и в суде установили, что 13 августа прошлого года сотрудники полиции прибыли по сообщению женщины о драке в ее квартире на улице 60 лет Октября. Как оказалось, отношения между собой выясняли находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения родные братья. В ответ на требования прекратить противоправные действия, один из братьев схватил полицейского, который был ему знаком, так как ранее доставлял его в отдел полиции, повалил на пол и нанес несколько ударов ногой. В результате избиения потерпевшему были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе, серьезная травма головы и коленного сустава.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.