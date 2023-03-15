Тамбовчанка украла у знакомого четырех уток и двух петухов

В Токаревском районном суде вынесли приговор местной жеительнице, которую обвинили в двух фактах краж. В суде установили, что осенью прошлого года женщина находилась со своим знакомым в гостях. Выйдя во двор хозяйского дома, она увидела в загоне уток и решила украсть их. Она открыла загон и вывела трех птиц. Позже, вернувшись, она забрала еще одну утку и двух петухов. Причиненный ущерб владелец оценил в 6400 рублей.

- В судебном заседании женщина свою вину в совершении преступлений признала полностью, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере 16000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.