В Жердевском районе задержан молодой человек с наркотиками

Запрещенное вещество было расфасовано в пакетики Фото: УМВД по Тамбовской области

В ОМВД России по Жердевскому району поступила информация о молодом человеке, который может быть причастен к распространению наркотиков на территории Жердевки.

- В ходе проверки сообщения на место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В присутствии понятых был остановлен парень, у которого при досмотре были обнаружены свертки с неизвестным порошком, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Экспертиза показала, что в свертках находился синтетический наркотик общим весом 24 грамма. Как выяснилось, молодой человек купил запрещенные вещества через интернет и прибыл в Жердевку из Тамбова, чтобы сделать закладки и начать торговлю.

Также сотрудники наркоконтроля обнаружили 8 тайников-закладок, которые успел сделать злоумышленник. В каждом находились наркотики.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжается работа по выявлению возможных тайников с наркотиками, организованными молодым человеком.