Водитель Ржаксинской больницы пожаловался на несправедливое начисление зарплаты

Прокуратура Ржаксинского района провела проверку по обращению гражданина о нарушении его трудовых прав со стороны учреждения здравоохранения.

В соответствии с приказом главврача больницы, водители в период простоя получают не менее 2/3 оклада. Поэтому из-за необходимости ремонта автомобиля водителю учли недельный период простоя. Однако вынужденный простой произошел по вине работодателя, который вовремя не заключил договор на ремонт автомобиля.

- Указанное повлекло нарушение прав работника на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, - пояснили в прокуратуре Ржаксинского района.

Прокуратура внесла работодателю представление. В итоге мужчине произвели перерасчет заработной платы.