В Тамбовской области планируют обновить железнодорожные переезды

В 2023 году ЮВДЖ планирует построить современный пешеходный переход на станции Кочетовка. Также капитальный ремонт пройдет на железнодорожных переездах станций Умет и Турмасово.

Кроме того, в настоящее время на железнодорожных переездах Юго-Восточной магистрали, расположенных в Тамбовской области, проходит месячник «Внимание – переезд!», призванный предотвратить дорожно-транспортные происшествия в местах пересечения автомобильной и железной дорог.

- На территории Тамбовской области в границах ЮВЖД функционирует 131 переезд. За последние 5 лет здесь зафиксировано 5 ДТП, которые произошли по вине водителей, грубо нарушивших правила пересечения железнодорожных путей, - рассказали в администрации города Мичуринска.