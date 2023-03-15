Тамбовчанин обманом выманил у пенсионеров более полумиллиона рублей

Тамбовские полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в мошенничестве. Под предлогом оказания помощи родственникам потерпевших, попавших в ДТП мужчина выманил деньги у пенсионеров в Котовске, Рассказовском районе и Тамбове.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Молодой человек рассказал, что нашел легкий заработок в интернете, где ему предложили выполнять функции курьера.

- По наводке неизвестных лиц он приезжал к потерпевшим и забирал денежные средства, часть похищенного оставлял у себя, остальную сумму отправлял подельникам. В ходе следственных мероприятий установлена причастность злоумышленника к 4 фактам совершенных противоправных деяний на территории региона. Всего пенсионеры отдали ему 565 000 рублей, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.