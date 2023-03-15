За неделю более 6 тысяч тамбовчан обратилось к медикам с признаками ОРВИ

В Тамбовской области за неделю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 6,6 %. К врачам обратилось 6273 человека. Среди них выявлено 53 случая гриппа, в том числе 23 случая у детей.

Высокими остаются показатели заболеваемости в Тамбове, Рассказове, Первомайском районе, Мичуринске и Моршанске. Рост количества заболевших отмечен в Гавриловском, Староюрьевском и Сосновском районах.

По информации управления Роспотребнадзора по Тамбовской области, с начала ноября 2022 года среди жителей области выявлено 743 случая гриппа. В 68 % случаев это свиной грипп, зафиксированы также грипп типа А и грипп типа В.