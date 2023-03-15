Житель Мордовского района попытался дать взятку полицейскому

В здании отдела полиции в поселке Мордово была совершена попытка дать взятку руководящему сотруднику службы охраны общественного порядка.

Мужчина был задержан за пьяные прогулки в общественном месте. В служебном кабинете полицейский принялся составлять протокол. Но отвечать по закону виновному не хотелось, поэтому он попытался откупиться.

- Сотрудник полиции, выполняя служебный долг, отказался от взятки. О попытке дачи взятки полицейский сразу же уведомил свое руководство и коллег из службы собственной безопасности. Мужчина был опрошен на предмет попытки дачи взятки сотруднику полиции. Денежные купюры изъяты, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

35-летнему жителю села Черняевка грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 1 года.