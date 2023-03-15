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НовостиОбщество15 марта 2023 7:09

Прокуратура Мичуринска через суд требует от администрации компенсировать моральный вред ребенку, укушенному бродячей собакой

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращению матери несовершеннолетнего, которого укусила бездомная собака.

- Установлено, что в августе 2022 года на улице Герасимова города Мичуринска 11-летний ребенок подвергся нападению безнадзорной собаки, в результате чего ему потребовалась медицинская помощь, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.

Причиной происшествия стал тот факт, то местная администрация не выполняла обязанности по отлову бродячих собак. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда в пользу ребенка.

В настоящее время исковое заявление находится в стадии рассмотрения.