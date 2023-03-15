Тамбовская управляющая компания задолжала ресурсопоставщику более 12 млн рублей

Прокуратура Октябрьского района Тамбова проверила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Установлено, что управляющей компанией в нарушение действующего законодательства не был заключен договор с ресурсоснабжающей организацией, при этом теплоснабжение многоквартирного дома по улице Б. Васильева осуществлялось в полном объеме. Однако управляющая компания не производила оплату за поставленный коммунальный ресурс, в связи с чем образовалась задолженность на общую сумму свыше 12 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Прокуратура внесла представление в адрес генерального директора управляющей компании. После этого задолженность перед ресурсоснабжающей организацией была погашена.