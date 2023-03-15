В парке «Дружба» Тамбова организовали дежурство спасателей

Дежурство спасателей организовали в Тамбове из-за паводка в парке «Дружба» (у лыжного стадиона) и на Заречной, 85 в Бокино. 14 марта здесь зафиксировали увеличение уровня воды, из-за чего передвижение пешеходов и автомобилей по этим участкам стало небезопасным.

Кроме того, подъем воды фиксируется в районе дачного кооператива вдоль Рассказовского шоссе, здесь подтоплены некоторые приусадебные участки. Жителей этих территорий просят отслеживать ситуацию на своих домовладениях, при необходимости обращаться в ЦГДС — 72-03-39.

Ликвидация последствий паводка продолжается третьи сутки. Так, сегодня откачивающая техника вновь выезжала на проблемные адреса. Среди них Бабарыкина,12, Сабуровская,26, Полынковское кладбище, мкрн. Центральный в Строителе.

- Дежурные диспетчеры продолжают в круглосуточном режиме мониторить ситуацию с подъемом воды, объезжая городские территории, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.