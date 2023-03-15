350 тамбовских родителей начали получать выплату из маткапитала по новым правилам

В Тамбовской области около 350 семей начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала после вступления в силу изменений, которые расширили возможности распоряжения средствами. Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе проживания семьи в момент подачи заявления.

Как и прежде, выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Таким образом, если в семье есть несколько детей до 3 лет, а при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, родители могут оформить еще одну выплату. Заявление при этом подается на каждого ребенка по отдельности.

- При обращении семьи за единым пособием ежемесячная выплата за счет средств маткапитала, назначенная до 2023 года, будет прекращена, - сообщает пресс-служба ОСФР по Тамбовской области. - Для ее возобновления необходимо заново подать заявление через Единый портал госуслуг или лично в клиентских службах Социального фонда, либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно. Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.