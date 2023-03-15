В Тамбовской области в реке нашли тело 49-летней женщиы

Женщину искали около суток Фото: СУ СК России по Тамбовской области

13 марта правоохранительныеорганы поступило сообщение о безвестном исчезновении 49-летней жительницы села Верхоценье Сампурского района. 12 марта она вышла из дома знакомых, но до своего не дошла. Вероятнее всего, женщина шла через плотину.

- 14 марта водолазы извлекли ее тело из водоема, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Обстоятельства гибели женщины устанавливают следователи Тамбовского МСО СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки.