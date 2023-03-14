Тамбовчанка пожаловалась на слишком холодную горячую воду

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы. Предметом обследования стала подача горячей воды в дом № 250 по ул. Астраханской. При этом выяснилось, что температура горячей воды не соответствует нормам.

- При замере параметров горячего водоснабжения в одной из квартир в точке водоразбора (кухня) температура горячего водоснабжения составила 39,4 0С. При этом, температура воды должна быть не ниже плюс 60 °C и не выше плюс 75 °C, а допустимое отклонение: в ночное время – не более чем на 5 °С; в дневное время – не более чем на 3 °С, - рассказали в прокуратуре Советского района.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла в адрес управляющей компании представление. Температура воды приведена в соответствие с нормативами.