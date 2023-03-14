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НовостиОбщество14 марта 2023 15:01

Тамбовчанка пожаловалась на слишком холодную горячую воду

После вмешательства прокуратуры управляющая компания устранила нарушение
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района Тамбова провела проверку по обращению местной жительницы. Предметом обследования стала подача горячей воды в дом № 250 по ул. Астраханской. При этом выяснилось, что температура горячей воды не соответствует нормам.

- При замере параметров горячего водоснабжения в одной из квартир в точке водоразбора (кухня) температура горячего водоснабжения составила 39,4 0С. При этом, температура воды должна быть не ниже плюс 60 °C и не выше плюс 75 °C, а допустимое отклонение: в ночное время – не более чем на 5 °С; в дневное время – не более чем на 3 °С, - рассказали в прокуратуре Советского района.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла в адрес управляющей компании представление. Температура воды приведена в соответствие с нормативами.