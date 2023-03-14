Тамбовчане могут принять участие в фотоконкурсе, посвященном деревьям-долгожителям

1 марта в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» стартовал одноименный всероссийский фотоконкурс.

- Цель фотоконкурса - запечатлеть первозданную красоту деревьев–памятников живой природы, обеспечить им необходимую заботу и сохранность для будущих поколений, повысить интерес к уникальным старовозрастным деревьям, являющимся частью природного наследия России и представляющим природную, историческую и культурную ценность для нашей страны, - пояснили в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

В состав жюри конкурса вошли представители власти, ученые, фотографы и художники, представители общественности и средств массовой информации. Авторы трех лучших работ получат денежные призы: 1 место – 100 000 рублей, 2 место – 60 000 рублей, 3 место – 30 000 рублей.

Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт программы «Деревья - памятники живой природы» rosdrevo.ru и нажать кнопку «ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ». Работы принимаются до 1 октября 2023 года.