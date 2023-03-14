В Тамбове задержан очередной «курьер», участвовавший в обмане пенсионеров

В Тамбове задержали курьера, забравшего у пенсионеров 576 тысяч рублей. Потерпевшим сначала звонили неизвестные, изображали их родственников и просили денег, чтобы урегулировать ситуацию с ДТП. Деньги нужно было отдать курьеру. Напуганные пенсионеры послушно отдавали сбережения явившемуся молодому человеку.

- Оперативники уголовного розыска УМВД России по городу Тамбову благодаря своим слаженным действиям, в ходе проведения оперативных мероприятий установили личность и местонахождение гражданина, который приходил к пенсионерам и забирал у них деньги. Им оказался 20-летний местный житель, который признался в совершении противоправных действий, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Тамбову.

У парня изъяли 130.000 рублей, которые молодой человек не успел перевести «работодателям». Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Оперативники выясняют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.