В Тамбове не будет света на 7 улицах

15 марта в Тамбове не будет света по ряду адресов. Как сообщают в администрации города Тамбова, из-за обрезки деревьев с 9.00 до 13.00 будут обесточены:

- ул. Летняя, д. 19-52;

- ул. Социалистическая, д. 2-52;

с 13.00 до 16.00 ул. Кронштадтская, д. 29-42.

В связи с ремонтом на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 15.00 обесточат улицы:

- Андреевская, д. 1Б;

- Прохладная, д. 1;

- СНТ д. Перикса.

На время ремонта в ВРУ жилого дома с 9.00 до 17.00 запланировано отключение по адресу ул. Рылеева, д. 79.