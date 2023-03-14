С начала года в Тамбове отловлено более 160 бродячих собак

С начала года в Тамбове и территориях городского округа было отловлено более 160 бездомных собак. Специалисты ежедневно выезжают по вызовам жителей.

- В Тамбове и сельских территориях городского округа отловом бездомных собак занимаются сотрудники специальной службы «Счастливый берег» из Липецка. Они же пытаются пристроить пойманных животных в добрые руки, - рассказали в администрации города Тамбова.

Отловленных животных в течение месяца лечат, стерилизуют и вакцинируют. В прошлом году через подобную процедуру прошло 948 собак. Отличить их можно цветной бирке на ухе.

Если вы обнаружили в Тамбове бродячую собаку без бирки, в этом случае можно обратиться по телефонам:

79-03-76 – комитет благоустройства и охраны окружающей среды,

72-03-79 – центральная городская диспетчерская,

8 (960) 157-70-76 – служба отлова.