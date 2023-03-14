В Тамбове таксист присвоил забытый телефон пассажирки

В Тамбове 35-летняя женщина воспользовалась услугами такси. Расплачиваясь, она случайно оставила свой мобильник на заднем сидении автомобиля. Через некоторое время, пассажирка вспомнила о телефоне, но звонки на него показали, что аппарат выключен. Тамбовчанка обратилась в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска установили автомобиль, в котором женщина совершила поездку, личность водителя такси и опросили его. Мужчина признался, что сразу обнаружил оставленный мобильник, но не стал его возвращать, а решил присвоить и продать. Аппарат он выключил, сим-карту выкинул. Своего хорошего знакомого таксист попросил сдать телефон в ломбард, полученные деньги присвоил, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Таксист признал свою вину и компенсировал причиненный ущерб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.