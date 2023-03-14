В Тамбовской области вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пожилого мужчину и скрылся

В Мучкапском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении жителя Уварово, которого обвинили в совершении преступления по п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами.

Выяснилось, что 18 сентября прошлого года около 19 часов 30 минут мужчина сбил 82-летнего пенсионера, который шел по краю дорогу и вел рядом велосипед. Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель сразу уехал. 20 сентября его отправили под домашний арест. В суде водитель полностью признал вину, возместил родным погибшего моральный ущерб. Ему зачли смягчающие обстоятельства – сотрудничество со следствием, наличие четырех маленьких детей, а также полное признание вины.

- Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.