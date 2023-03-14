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НовостиОбщество14 марта 2023 11:16

В Тамбове у школы Сколково прошел рейд ГИБДД: двое водителей попались без прав и один – пьяным

О профилактическом мероприятии родителей, которые привозят детей в школу, предупредили заранее
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Несмотря на предупреждение, десятки родителей нарушили правила перевозки детей

Несмотря на предупреждение, десятки родителей нарушили правила перевозки детей

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Предварительные итоги рейда, который прошёл утром у школ города, подвели в региональном УГИБДД.

Так, у школы Сколково 22 ребёнка приехали не пристегнутыми либо без детского кресла.

Кроме того, сотрудники ГИБДД остановили двух водителей, которые были лишены прав. Один из родителей привез ребенка в школу будучи пьяным.

- О планируемом рейде водителей предупреждали заранее, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.