В Тамбове у школы Сколково прошел рейд ГИБДД: двое водителей попались без прав и один – пьяным

Несмотря на предупреждение, десятки родителей нарушили правила перевозки детей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Предварительные итоги рейда, который прошёл утром у школ города, подвели в региональном УГИБДД.

Так, у школы Сколково 22 ребёнка приехали не пристегнутыми либо без детского кресла.

Кроме того, сотрудники ГИБДД остановили двух водителей, которые были лишены прав. Один из родителей привез ребенка в школу будучи пьяным.

- О планируемом рейде водителей предупреждали заранее, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.