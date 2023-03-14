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НовостиОбщество14 марта 2023 10:04

В Тамбове затопило Полынковское кладбище

Воду с погоста отводят в овраг
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Городские власти не считают ситуацию критичной

Городские власти не считают ситуацию критичной

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове продолжаются работы по ликвидации последствий паводка. Вот уже несколько дней городские службы откачивают воду не только с территорий приусадебных участков жилых домов, но и на Полынковском кладбище, где подтопило дорогу и прилегающие к ней захоронения.

Как рассказал смотритель кладбища Сергей Кожевников, за последние десять лет это второй подобный случай, похожая ситуация была пять лет назад.

- Активное таяние снега и обильный дождь привел к тому, что на самом низком участке кладбища образовалась вода, которая пока не может уйти в грунт, из-за того, что земля промерзла почти на полметра. К откачке воды мы приступили еще в выходные, и сейчас работы продолжаются. Ситуация некритическая, воду отводим в сторону оврага, - пояснил смотритель.

По закону отводить воду с кладбищ в городскую ливневку запрещено. Именно поэтому перекачка скопившейся воды ведётся на луговую часть.