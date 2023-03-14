В Тамбовской области при столкновении двух машин пострадала 62-летняя женщина

В больнице оказалась пассажирка ВАЗ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

13 марта в 10 часов 50 минут в селе Столовом Тамбовского района на улице М. Горького 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда 6», поворачивал налево, создал помеху для движения и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении «ВАЗ 2109», который совершал обгон. За рулем этой машины был 42-летний мужчина.

- В результате аварии травмы получила 62-летняя пассажирка отечественного автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой помощи женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.