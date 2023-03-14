В Тамбове детей-инвалидов в школах не обеспечивали полноценным питанием

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку исполнения законодательства при организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.

Согласно законодательству, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Однако предусмотренные объемы бюджетного финансирования в полной мере не обеспечивали потребности детей в полноценном питании.

В этой связи в адрес главы администрации города Тамбова прокуратурой внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.

- Муниципалитетом внесены изменения в нормативные правовые акты в части увеличения стоимости питания детей с ограниченными возможностями, финансируемого за счет бюджетных средств, - сообщает прокуратура Тамбовской области.