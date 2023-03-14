21-летний тамбовчанин признан виновным в 11 преступлениях против собственности

Представитель Кирсановской межрайонной прокуратуры поддержал государственное обвинение по уголовному делу 21-летнего жителя Гавриловского района и 45-летнего жителя Кирсанова.

- Молодой человек признан виновным в совершении 11 преступлений против собственности: кража; грабеж; кражи, совершенные с незаконным проникновением в жилище, в помещение, группой лиц по предварительному сговору. Его старший товарищ признан виновным в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, - пояснили Кирсановской межрайонной прокуратуре.

В суде установлено и доказано, что почти год подсудимый занимался воровством. Его добычей стали водоотводные решетки с пешеходной части моста через реку Ворона, продукты питания и товары. На одно из преступлений мужчина пошел с товарищем.

Житель Гавриловского района получил 5 лет 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второй подсудимый на год и месяц отправится в колонию-поселение.