Тамбовчанин получил 9,5 лет строгого режима за убийство друга бывшей жены

Нетрезвый мужчина избил и задушил нового приятеля бывшей супруги Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Доказательства, собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве и совершении еще ряда преступлений.

- Следствием и судом установлено, что ночью 26 июля 2022 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к бывшей супруге, у которой в гостях находился ее знакомый. Разозлившись, на фоне ревности он подверг 54-летнего мужчину избиению, после чего задушил его, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.