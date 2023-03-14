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НовостиПроисшествия14 марта 2023 7:33

Липчанин обманул двух тамбовских пенсионерок на 350 тысяч рублей

Женщинам сказали, что их родные попали в ДТП
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В ноябре прошлого года мичуринские полицейские возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 76-летнюю и 81-летнюю жительниц наукограда обманули под предлогом помощи родственникам, попавшим в ДТП. Неизвестный мужчина потребовал от них 150 и 200 тысяч рублей. За деньгами к подъездам домов приезжали таксисты, которые и переводили деньги на банковские счета и карты аферистов.

В процессе расследования сотрудники уголовного розыска вышли на след преступника, проживающего в Липецкой области. При проверке одной из банковских карт, на которые перечислялись деньги пенсионерок из Мичуринска, выяснилась его фамилия. Оперативники определили место его жительства, но к тому времени подозреваемый находился в следственном изоляторе Тульской области по подозрению в совершении аналогичных преступлений.

- 24-летнего жителя Липецкой области опросили, в совершении двух преступлений на территории города Мичуринска он признался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Следствие продолжается.